ВЕЙКСЕРФИНГ И ВЕЙКБОРДИНГ В АЛЫХ ПАРУСАХ
ВСЕ, ЧТО ВЫ ЖДЕТЕ ОТ ВОЛНЫ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ
Наши катера
moomba max 2019
Катер нового поколения с 2500 кг балласта и интеллектуальной системой формирования формы и размера волны....Подробнее
Nautique 210 Super air
Профессиональный буксировщик для вейксерфа и вейкборда с балластной системой 1500 кг....Подробнее
Supra 22ssv
ЦЕНЫ
ИЮЛЬ 2022
БУДНИ С 10.00
ДО 17.00
- NAUTIQUE 210 4000
- SUPRA 22SSV 3500
- MOOMBA MAX 4500
БУДНИ ДО 10.00
И С 17.00
- NAUTIQUE 210 4500
- SUPRA 22SSV 4000
- MOOMBA MAX 5000
ВЫХОДНЫЕ
- NAUTIQUE 210 4500
- SUPRA 22SSV 4000
- MOOMBA MAX 5000
Абонемент
- NAUTIQUE 210 от 3400
- SUPRA 22SSV от 3000
- MOOMBA MAX от 3850
- ПОДРОБНЕЕ
Инструктор*
- дополнительно к СЕТу 25
- 1000
- *Дополнительно в катере (бронируется на весь период записи)
Кэшбэк
БЕСПЛАТНЫЙ СЕТ
Гидрокостюмы, доски, жилеты и вводный инструктаж от пилота катера предоставляются бесплатно
Время сета считается "в воде" (чистое время)
Также Вы можете приобрести у нас Подарочный сертификат
Акции
о нас
Наша Вейк станция с ДУШЕМ, ТУАЛЕТОМ, САУНОЙ и комфортными раздевалками, находится на территории жилого комплекса Алые Паруса в яхт клубе River Club. В нашем Вейк клубе три профессиональных буксировщика, в том числе два катера оборудованы ВСЕПОГОДНЫМИ ТЕНТАМИ для комфортного катания в ЛЮБУЮ ПОГОДУ.
Если Вы новичок в вейксерфинге или вейкбординге, то мы поставим Вас на доску и научим трюкам. Если Вы опытный спортсмен, то будете приятно удивлены нашей волной.
У нас всегда в наличии доски для любого возраста, комплекции и уровня катания, жилеты и гидрокостюмы любого размера.
Все оборудование предоставляется бесплатно.
КОНТАКТЫ
Телефон: 8 968 977-00-33
WhatsApp: 8 968 977-00-33
E-mail: info@wake-surf.club
Адрес: г. Москва, ул. Авиационная, д. 79, корп. 1, стр. 2, Жилой Комплекс «Алые Паруса», Яхт клуб «River Club». Заезд с улицы Живописная
ВАЖНО! ВРЕМЯ ЗАПИСИ - ЭТО ВРЕМЯ ОТХОДА КАТЕРА ОТ ПИРСА! ПОДЪЕЗЖАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА 20 МИН!