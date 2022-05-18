ВЕЙКСЕРФИНГ И ВЕЙКБОРДИНГ В АЛЫХ ПАРУСАХ

ВСЕ, ЧТО ВЫ ЖДЕТЕ ОТ ВОЛНЫ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ

+7 968 977-00-33

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Наши катера

moomba max 2019

Катер нового поколения с 2500 кг балласта и интеллектуальной системой формирования формы и размера волны....Подробнее

Nautique 210 Super air

Профессиональный буксировщик для вейксерфа и вейкборда с балластной системой 1500 кг....Подробнее

Supra 22ssv

Профессиональный 22 футовый буксировщик для вейксерфа и вейкборда с балластом 1300 кг... Подробнее

ЦЕНЫ


ИЮЛЬ 2022

БУДНИ С 10.00

ДО 17.00

СЕТ 25 МИН

БУДНИ ДО 10.00

И С 17.00

СЕТ 25 МИН

ВЫХОДНЫЕ


СЕТ 25 МИН

Абонемент

СЕТ 25 МИН

Инструктор*

  • дополнительно к СЕТу 25
  • 1000
  • *Дополнительно в катере (бронируется на весь период записи)

Кэшбэк

НАКОПИ НА

БЕСПЛАТНЫЙ СЕТ

Гидрокостюмы, доски, жилеты и вводный инструктаж от пилота катера предоставляются бесплатно

Время сета считается "в воде" (чистое время)

Также Вы можете приобрести у нас Подарочный сертификат

Акции

о нас

Наша Вейк станция с ДУШЕМ, ТУАЛЕТОМ, САУНОЙ и комфортными раздевалками, находится на территории жилого комплекса Алые Паруса в яхт клубе River Club. В нашем Вейк клубе три профессиональных буксировщика, в том числе два катера оборудованы ВСЕПОГОДНЫМИ ТЕНТАМИ для комфортного катания в ЛЮБУЮ ПОГОДУ.


Если Вы новичок в вейксерфинге или вейкбординге, то мы поставим Вас на доску и научим трюкам. Если Вы опытный спортсмен, то будете приятно удивлены нашей волной.

У нас всегда в наличии доски для любого возраста, комплекции и уровня катания, жилеты и гидрокостюмы любого размера.
Все оборудование предоставляется бесплатно.

КОНТАКТЫ

Телефон: 8 968 977-00-33
WhatsApp: 8 968 977-00-33
E-mail: info@wake-surf.club 
Адрес: г. Москва, ул. Авиационная, д. 79, корп. 1, стр. 2, Жилой Комплекс «Алые Паруса», Яхт клуб «River Club». Заезд с улицы Живописная
ВАЖНО! ВРЕМЯ ЗАПИСИ - ЭТО ВРЕМЯ ОТХОДА КАТЕРА ОТ ПИРСА! ПОДЪЕЗЖАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА,  ЗА 20 МИН! 

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