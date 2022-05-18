Наша Вейк станция с ДУШЕМ, ТУАЛЕТОМ, САУНОЙ и комфортными раздевалками, находится на территории жилого комплекса Алые Паруса в яхт клубе River Club. В нашем Вейк клубе три профессиональных буксировщика, в том числе два катера оборудованы ВСЕПОГОДНЫМИ ТЕНТАМИ для комфортного катания в ЛЮБУЮ ПОГОДУ.



Если Вы новичок в вейксерфинге или вейкбординге, то мы поставим Вас на доску и научим трюкам. Если Вы опытный спортсмен, то будете приятно удивлены нашей волной.



У нас всегда в наличии доски для любого возраста, комплекции и уровня катания, жилеты и гидрокостюмы любого размера.

Все оборудование предоставляется бесплатно.

